Tekirdağ'da yüksekten düştüğü iddia edilen kişi yaralandı
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Tekirdağ'da yüksekten düştüğü iddia edilen kişi yaralandı

Malkara ilçesinde yüksekten düştüğü iddia edilen kişi ağır yaralandı.

01.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:18
Tekirdağ'da yüksekten düştüğü iddia edilen kişi yaralandı

ilçesinde yüksekten düştüğü iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Sokak'tan geçen bir servis şoförü, yerde hareketsiz birini görünce sağlık ekiplerine verdi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Bahriye Altınalan (80), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altınalan'ın ikamet ettiği binanın ikinci katının penceresinden düştüğü iddia edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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