Tekirdağ'da yüksekten düştüğü iddia edilen kişi yaralandı
Malkara ilçesinde yüksekten düştüğü iddia edilen kişi ağır yaralandı.
Malkara ilçesinde yüksekten düştüğü iddia edilen kişi ağır yaralandı.
Yeni Mahalle Bağlar Sokak'tan geçen bir servis şoförü, yerde hareketsiz birini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Bahriye Altınalan (80), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Altınalan'ın ikamet ettiği binanın ikinci katının penceresinden düştüğü iddia edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA