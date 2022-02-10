Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı
AA, Mesut Karaduman - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.
İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir beton fabrikasında çalışırken dengesini kaybeden A.B. (50) 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Mesut Karaduman - Güncel