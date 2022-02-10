Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir beton fabrikasında çalışırken dengesini kaybeden A.B. (50) 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title