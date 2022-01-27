Tekirdağ'da yük treninin çarptığı kişi yaralandı
AA, Mesut Karaduman - Güncel
Muratlı ilçesinde raylarda yürüdüğü sırada yük trenin çarptığı kişi yaralandı.
Muratlı ilçesinde raylarda yürüdüğü sırada yük trenin çarptığı kişi yaralandı.
Muratlı Tren Garı yakınlarında raylarda yürüyen A.K'ye (65) yük treni çarptı.
Başından yaralanan A.K. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel