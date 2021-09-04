Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı: En az 6 ölü, 7 yaralı
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Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı: En az 6 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı: En az 6 ölü, 7 yaralı
BBC - Haberler | Dünya

Edirne'den İstanbul'a giden 11 vagonlu yük treninin, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Edirne'den İstanbul'a giden 11 vagonlu yük trenin Velimeşe Mahallesi'nde karayolu ile tren yolunun aynı düzeyde kesiştiği hemzemin geçitte minibüse çarptığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Twitter hesabından yapılan açıklamada "hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır" denildi.

TCDD, savcılığın kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattığını açıkladı.

Kazanın ardından savcı ve jandarma olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın da kaza yerine sevk edildiği aktarıldı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.

BBC
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Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı: En az 6 ölü, 7 yaralı - Haberler
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