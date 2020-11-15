Yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, G.K. (20) Şeyh Sinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada birisinin kendisini takip ettiğini ve sarılmaya çalıştığını belirterek polise şikayette bulundu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin E.Ö. (33) olduğunu tespit etti.

Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı