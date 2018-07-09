Tekirdağ'da Yolcu Treninin 5 Vagonu Devrildi: 10 Ölü, 73 Yaralı (20)

BAKANLAR YARALILARI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, tren faciasının ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gerekli tüm tedavilerin yapıldığını söyleyerek hastaneden ayrıldı.

YARALILAR O ANLARI ANLATTI

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Pembe Günsem (65), trene Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bindiğini ve sondan ikinci vagonda yolculuk yaptığını söyledi. Trenin bir anda büyük gürültü ile devrildiğini söyleyen Günsem, "Biz en sondan ikinci vagonda yolculuk yapıyorduk. Lüleburgaz'dan bindik, İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda langırtı koptu. Ben gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Trenin altından yürüyerek çıktık. Etrafta çok ölü, yaralı vardı. Psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum şu anda. Bu kadar ağrımla 200 metre dediler ama 2 kilometre yürüdük. Kervan geçmez, kuş uçmaz yerde kaza oldu. Tarla var, çamur var. Bir saat gelsinler diye bekledik, sonra hastaneye geldik" diye konuştu.

CHP'Lİ AYGUN: BİZE GELEN BİLGİLER BÜYÜK BİR FACİA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren kazazedeleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aygun, kaza haberini duydukları andan bu yana takipte olduklarını belirterek, "Vefatlarla ilgili bilgi vermek şu anda hoş değil. Ama bize gelen bilgiler büyük bir facia olduğunu gösteriyor. Kaza olduğu andan şu saate kadar takipteyiz. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlardan aldığımız bilgilerle kazanın büyük bir kaza olduğunu biliyoruz ama en önemlisi bu kaza neden oldu. CHP Genel Başkanımızın talimatıyla ben buradayım. Teknik heyette şu anda buraya geliyor. İncelemelerin ardından sorumluları bulmak için çalışacağız. Çünkü bizim için can önemli, mal gidebilir ama giden canlar geri gelmiyor. Onun için biz buradayız ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. İnşallah can kaybı az olur. Bekleyip göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

'TREN HATTI YENİ AÇILMIŞTI'

Tren hattının yeni açıldığına dikkat çeken Aygun, "İş makinelerimiz, büyükşehir belediyemiz ve Çorlu belediyemiz ilk andan itibaren faaliyette. Kazanın olduğu alan çok zor. Doğal afetin olmaması için biz insanlar ne yaptık. Bu tren yolunun açılmasıyla ilgili geçmişte benim bayağı baskım olmuştu. Burası 3.5 sene bakımdaydı. Bizim verdiğimiz mesajlar çerçevesinde öncelikle Çerkezköy-Halkalı daha sonra Çerkezköy'den Edirne Kapıkule'ye kadar bu hat açıldı. Yeni açılan tren yolunun acaba sorularıyla sizi baş başa bırakıyorum. Biz CHP olarak bunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.