Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 5 Yaralı
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Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 5 Yaralı

Tekirdağ'da yoldan çıkan yolcu minibüsü devrildi.

Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 5 Yaralı
21.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:57

Tekirdağ'da yoldan çıkan yolcu minibüsü devrildi. Minibüste bulunan 15 yolcudan 5'i yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesinde meydana geldi. Saray'dan Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesine yolcu taşıyan Orhan D. idaresindeki 59 RR 527 plakalı yolcu minibüsü, Ayvacık Mevkii üzerinde iddiaya göre karşı yönden gelen bir otomobilin önündeki aracı hatalı sollamasıyla bir anda önünde beliren otomobile çarpmamak için minibüsü yoldan çıkardı. Yoldan çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu minibüste bulunan sürücü Orhan D. ile birlikte Feyza B., Fikriye B., Rahmi A., Ülkü A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, Jandarma ve polis Ekipleri sevk edildi. Jandarma ve Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken yaralılar 112 Acil servis ve İtfaiye ekipleri tarafından devrilen minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından devrilen minibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı, incelemelerde bulunarak kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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