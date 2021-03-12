Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı

12.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:14
Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir anda yola fırlayan yayaya tır çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir anda yola fırlayan yayaya tır çarptı. Tırın çarpmasıyla yaklaşık 15 metre fırlayan yaya ağır yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İstanbul-Çanakkale yolu üzeri kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Üst geçidin yol kenarındaki beton blokları arasında birkaç dakika bekleyen Mehmet Alp Keten (27), yaya olarak ana yola doğru koştu. Bu sırada İstanbul istikametine seyreden Muhammed Ç. yönetimindeki tır yayaya çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kazada, yaklaşık 15 metre savrulan yaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keten, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Koşarak geldi, kaçmaya çalıştım olmadı"

Kazayla ilgili konuşan tır şoförü Muhammed Ç., "Bana doğru yan yan koşarak geldi. Kaçmaya çalıştım ama yine üzerime geldi" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Nükhet Duru Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Hakan Kutlu Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beyoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:14:48. #1.15#
title