Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malkara ilçesinde yol yapım çalışması gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malkara ilçesinde yol yapım çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yol bakım ve onarım faaliyetlerini titizlikle sürdüren ekipler, Malkara ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol yapımını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1400 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip yolda SSB serimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde yol yapım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Faaliyet programımız kapsamında önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapımını tamamladığımız yolların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman