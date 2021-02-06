Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
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Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

06.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:30
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ'da 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

TEKİRDAĞ'da 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Tekirdağ'da 3 gündür etkisini sürdüren yoğun sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Yollarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Tekirdağ'dan Marmara Adası, Avşa ve Kara Biga'ya ulaşım sağlayan arabalı feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi açıklarında ise bazı gemiler demir atarak sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Kentin üzerine çöken sis tabakası dronla görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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