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Yoğun sis etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ-Muratlı kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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