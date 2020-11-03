Tekirdağ'da yoğun koku üzerine arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Tekirdağ'da yoğun koku üzerine arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi

03.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:40
Tekirdağ'da yoğun koku üzerine arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun koku gelmesi üzerine arama yapılan otomobilde 830 gram esrar bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun koku gelmesi üzerine arama yapılan otomobilde 830 gram esrar bulundu.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, rutin uygulama esnasında ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Araç içerisindeki B.Ö, A.K. ve H.K'nin sorgulamasını yapan ekipler, kişilerin tedirgin davranışları ve bagajdan yoğun koku gelmesi üzerine araçta arama yaptı.

Aramada poşet içerisinde 830 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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