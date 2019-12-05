Tekirdağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

05.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:21

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta ve evde toplamda 200 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Yavuz Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda TAPDK belgesi olmadan, açık olarak alkollü içki satışı yaptığı bilgisi edinilen R.A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 155 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.



45 litre daha ele geçirildi



Polis ekiplerince arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 45,5 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs R.A. hakkında 5607 Sayılı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA