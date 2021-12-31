Tekirdağ'da yılbaşı öncesi asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi asayiş uygulamasında gözaltına alınan 55 şüpheliden 25'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi asayiş uygulamasında gözaltına alınan 55 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yılbaşı öncesi asayiş uygulaması ve denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Uygulamada ve adreslerde gözaltına alınan 55 şüpheliden 44'ünün farklı suçlardan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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