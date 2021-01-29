Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü

29.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:18
Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Ayaspaşa Mahallesi Vize Caddesi'ndeki bir iş yerinde tadilat yapan inşaat işçisi Fehim Özel, çökme sonucu duvarın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Özel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Abdullah Avcı Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:18:20. #1.14#
title