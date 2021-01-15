Yeni yılda tezgahın gözdesi "çinekop ve istavrit"

Tekirdağ'da havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop ve istavrit, tezgahların gözdesi oldu.

Yeni yılda tezgahlarda kilogramı 70 liraya alıcı bulan çinekop ile kilogramı 50 liradan satılan istavrit, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin arttığını söyledi.

Balıkçıların bu dönemde daha çok çinekop ve istavrit avladığını anlatan Pehlivanoğlu, "Bazı balıkçılarımız Marmara'da avlanırken, bazı tekneler Karadeniz'de balık peşinde. Vatandaşlarımız bu sıralar daha çok çinekop ve istavriti tercih ediyor. Hamsiye yasak gelmesi, vatandaşları diğer balıklara yöneltti." dedi.

Balıkçı Hasan Erol ise havaların soğumasıyla balıkların daha da lezzetli hale geldiğini ifade etti.

Balık çeşidinin artmasıyla tezgahların da şenlendiğini belirten Erol, şöyle konuştu:

"Bu sıralar istavrit ve çinekop iyi gidiyor. Bunun yanında çupra ve levrek de satılıyor. Hamsi avcılığı Karadeniz'de yasaklandı. Bu durum tezgahlara da yansıdı. Bazen vatandaşlar dışarıda ucuz balıkları görüp bizde yüksek olduğunu söylüyor. Onlar şoklu ve donmuş balık olduğu için fiyatları öyle. Bizde her zaman taze ve lezzetli balık var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman