Tekirdağ'da Yelkencilik Faaliyetleri Konuşuldu

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü yöneticileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile yapılacak olan faaliyetleri görüştü



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu, Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel ve Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Karaevli, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret ederek, yelken sporunun geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Kulüp çalışmaları konusunda heyet ile sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, belediye çalışmaları ve projeleri konusunda ziyaretçilere bilgiler verdi. Tekirdağ'ın hem altyapı hem de üst yapıda büyük ilerleme kaydettiğini belirten heyet, Başkan Albayrak ve ekibini tebrik etti. Başkan Kadir Albayrak, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. - TEKİRDAĞ