Tekirdağ'da yelkenciler ve römorkörler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gösteri sundu
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Tekirdağ'da yelkenciler ve römorkörler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gösteri sundu

Tekirdağ'da yelkenciler ve römorkörler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gösteri sundu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenciler ve römorkörler gösteri gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenciler ve römorkörler gösteri gerçekleştirdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Ardından Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören yelkenciler ve römorkörlerin gösterileri ile devam etti. Römorkörlerin, yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, denizlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

"Kabotaj Bayramı bir ülkenin, mavi vatanının özgürlüğü, bağımsızlığının göstergesidir. Bugün denizlerimize sahip olmanın önemini bir kez daha anlıyoruz." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gerek askeri, gerek sınırlarımızın korunması, gerekse ticaret anlamında mutlaka mavi vatana, denizlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Mavi vatan, sadece kıyılardan başlamıyor. Mavi vatan, bizim karalarımızdan daha geniş bir alan. Kabotaj Bayramı, bu denizlerin de bu topraklar gibi bizim olduğunun bir göstergesidir. Onun için her yıl bütün dünyaya haykırıyoruz ki bu denizler bizimdir."

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve yelken kulübü temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da yelkenciler ve römorkörler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gösteri sundu - Haberler
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