Tekirdağ'da Yaz Basketbol Turnuvası
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Tekirdağ'da Yaz Basketbol Turnuvası

Tekirdağ'da Yaz Basketbol Turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekirdağ Basketbol İl Temsilciği tarafından organize edilen Yaz Basketbol turnuvası U-14 ve U-18 kategorilerinde oynanan mücadelelerle devam etti.

Tekirdağ Basketbol İl Temsilciği tarafından organize edilen Yaz Basketbol turnuvası U-14 ve U-18 kategorilerinde oynanan mücadelelerle devam etti. U-14 kategorisinde Olimpik Spor Kulübü ile karşılaşan TREDAŞ Spor, rakibini 114-27 mağlup ederek ortaya koyduğu oyun ile taraflı tarafsız tüm basketbol severlerin beğenisini topladı.

TREDAŞ Spor Antrenörü Çiğdem Göroğlu, "Sporcuların uzun bir aradan sonra sahaya çıktığı bir organizasyon oldu. TREDAŞ Spor olarak U-18 - U-14 ve U-12 yaş gruplarıyla toplam 3 kategoride katılım sağladığımız turnuvada hedefimiz il birinciliği" dedi.

Yardımcı Antrenör Hakan Sınırlı ise, "Kış sezonu başladığında kız ve erkek takımlarıyla birlikte toplam 4 kategoride 11 takımla lige katılım sağlayacağız. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimizdeki birçok sporcumuza takımla birlikte hareket etme ve öz becerilerini geliştirebilme fırsatını vermek amacındayız" diye konuştu.

Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Yaz Basketbol Turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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