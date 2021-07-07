Tekirdağ'da yaya geçitleri yenileniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ il genelinde tüm yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ il genelinde tüm yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 ilçe genelinde büyükşehire bağlı yol ağlarında yatay işaretleme ve yaya geçitleri yenileme çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yayalar kırmızı çizgimizdir" sloganıyla uygulamaya konulan yaya önceliği seferberliği kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da yaya geçitlerindeki çizgilerin bir veya ikisini kırmızıya boyayarak, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, " 'Trafiğin kırmızı çizgisi yayalar', 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliğine biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Başlattığımız yeni uygulama ile ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanıyor. Böylece sürücülere 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' mesajını vermeyi amaçlıyor ve sürücülerden bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yatay işaretleme ve yaya geçitlerini yenileme çalışmalarının yanı sıra yol çizgi çalışmaları da devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde büyükşehir yol ağlarında yol çizgi çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman