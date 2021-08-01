Tekirdağ'da yaşlı kadınları telefonda dolandıran zanlılar İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp 2 kadından döviz ve altın aldığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp 2 kadından döviz ve altın aldığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İlçe merkezinde yaşayan G.S.E. (76) ve ismi açıklanmayan yaşlı bir kadın, telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile İstanbul polisi koordineli çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 kadından yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz ve altın aldıkları tespit edilen İ.T. (19) ve H.R.A'yı (16) İstanbul'da yakaladı.

Tekirdağ'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 20 bin avro, 6 bilezik, 5 çeyrek altın ve 1,5 metre altın zincir sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel