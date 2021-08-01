Tekirdağ'da yaşlı kadınları telefonda dolandıran zanlılar İstanbul'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da yaşlı kadınları telefonda dolandıran zanlılar İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'da yaşlı kadınları telefonda dolandıran zanlılar İstanbul'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp 2 kadından döviz ve altın aldığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp 2 kadından döviz ve altın aldığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İlçe merkezinde yaşayan G.S.E. (76) ve ismi açıklanmayan yaşlı bir kadın, telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile İstanbul polisi koordineli çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 kadından yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz ve altın aldıkları tespit edilen İ.T. (19) ve H.R.A'yı (16) İstanbul'da yakaladı.

Tekirdağ'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 20 bin avro, 6 bilezik, 5 çeyrek altın ve 1,5 metre altın zincir sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Son dakika haberi! Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Taksiye dönüşüm' teşekkürü
Son dakika haberi! Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksiye dönüşüm" teşekkürü
Son dakika haberi | Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Taksiye dönüşüm' teşekkürü
Son dakika haberi | Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksiye dönüşüm" teşekkürü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Aleyna Tilki Şevval Şahin
Spor Ecem Güzel Burak Elmas Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da yaşlı kadınları telefonda dolandıran zanlılar İstanbul'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 14:21:23. #1.14#

title