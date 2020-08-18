Tekirdağ'da yaşlı kadının çantası "kapkaç" yöntemiyle çalındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşlı kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i yakalandı.
18.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:53
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşlı kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşlı bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle motosikletli kişilerin çaldığı yönündeki ihbar üzerine polis harekete geçti.
Polis ekipleriyle şüpheliler arasında bir süre kovalamaca devam etti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikleti bırakıp yaya kaçmaya başlayan şüphelilerde E.S'yi (20) polis ekipleri yakaladı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Kaynak: AA