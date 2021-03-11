Tekirdağ'da yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

11.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:52
Tekirdağ'da yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, telefonla arayıp korkuttukları yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, telefonla arayıp korkuttukları yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Vasfiye Çınar'ı (60) telefonla arayarak tehditle korkutan şüpheliler, kadından ziynet eşyalarını Bülent Ecevit Parkı'na getirmesini istedi.

Çınar, parka giderken polise de haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının ziynet eşyalarını alan Kadir Y. ile Seyit G'yi suçüstü yakaladı. Çantadaki ziynet eşyaları Çınar'a teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:52:47. #1.14#
title