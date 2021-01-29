Tekirdağ'da yaşayan Taylandlı Phanida Hengwichai Müslümanlığı seçti

Tekirdağ'da yaşayan Tayland vatandaşı Phanida Hengwichai, Müslüman oldu.

Çorlu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Phanida Hengwichai, müftülüğe başvurarak, çocukluğundan itibaren Müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini okuduğunu, büyük sevgi beslediği İslam dinine geçmek istediğini belirtti.

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Phanida Hengwichai, Müslüman oldu.

Müslümanlığı seçerek "Nida" adını alan Phanida Hengwichai için ihtida töreni düzenlendi. Müftü Haliloğlu, Nida'ya bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlatarak Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman