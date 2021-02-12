Tekirdağ'da yaşayan Gürcistanlı Elza Vysotskaya Müslümanlığı seçti
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Tekirdağ'da yaşayan Gürcistanlı Elza Vysotskaya Müslümanlığı seçti

12.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:25
Tekirdağ'da yaşayan Gürcistanlı Elza Vysotskaya Müslümanlığı seçti

Tekirdağ'da yaşayan Gürcistan vatandaşı Elza Vysotskaya, Müslüman oldu.

Tekirdağ'da yaşayan Gürcistan vatandaşı Elza Vysotskaya, Müslüman oldu.

Çorlu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Vysotskaya, müftülüğe başvurarak çocukluğundan itibaren Müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur'an-ı Kerim'in Gürcüce mealini okuduğunu, büyük sevgi beslediği İslam dinine geçmek istediğini belirtti.

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Vysotskaya, Müslüman oldu.

Vysotskaya için ihtida töreni düzenlendi.

Müftü Haliloğlu, Vysotskaya'ya bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlatarak Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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