Tekirdağ'da yaşayan 10 yaşındaki Yağız, Bakan Ziya Selçuk'tan istediği muhabbet kuşuna kavuştu
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Tekirdağ'da yaşayan 10 yaşındaki Yağız, Bakan Ziya Selçuk'tan istediği muhabbet kuşuna kavuştu

01.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:08
Tekirdağ'da yaşayan 10 yaşındaki Yağız, Bakan Ziya Selçuk'tan istediği muhabbet kuşuna kavuştu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Yağız Yavuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan istediği muhabbet kuşuna kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Yağız Yavuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan istediği muhabbet kuşuna kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yağız, CİMER üzerinden oluşturduğu talep yazısında, babasının riskli grupta olması nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim başlasa da kendisinin uzaktan eğitime devam edeceğini ifade etti.

Yağız Yavuz, Bakan Selçuk'tan talebini şu sözlerle anlattı:

"Merhaba Ziya Öğretmenim. Babamın sağlığından dolayı okula gidemeyeceğim, babam risk grubunda olduğu için evde ders çalışıyorum, ama yine de kendime arkadaş arıyorum. Arkadaş olarak muhabbet kuşu çok istiyorum. Bana getirebilir misiniz? Sizi çok seviyorum."

Bakanlığa talebin iletilmesi sonrası Bakan Ziya Selçuk, Yağız'ın talebinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Çerkezköy Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Şube Müdürü Hasan Volkan Aksoy ve Atatürk İlkokulu Müdürü Yalçın Memiş, Yavuz ailesini ziyaret eti.

Salgın kuralları çerçevesinde kapı önünde gerçekleşen ziyarette, Milli Eğitim Müdürü Gümüş, küçük Yağız'a muhabbet kuşunu teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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