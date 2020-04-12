Tekirdağ'da yasağın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yasağın ikinci gününde de uygulamalarına devam etti.

Fırın, hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Öte yandan kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Kaynak: AA