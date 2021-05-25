Tekirdağ'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyonda 5 gözaltı
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Tekirdağ'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyonda 5 gözaltı

Tekirdağ'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyonda 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik eş zamanlı operasyonda Tekirdağ'da 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik eş zamanlı operasyonda Tekirdağ'da 5 şüpheli gözaltına alındı.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerinin ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etme maksatlı kenevir bitkisi yetiştirildiği değerlendirmesi üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Çorlu, Şarköy ve Saray ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, Hint keneviri yetiştirme dolabı, Hint keneviri tohumu, 37 kök Hint keneviri, bir miktar katı ve sıvı gübre, bir pompalı tüfek, 17 tüfek mermisi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Tekirdağ'da yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyonda 5 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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