Tekirdağ'da yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu - Haberler
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Tekirdağ'da yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde yangın çıktı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Malkara ilçesi Danışment Mahallesi'nde bulunan S.K'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, ev sahibiyle birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen ev sakinlerinden 3'ü Malkara Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'da yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'da yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'da yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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