Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan grup, gökyüzünde Türk bayrakları açtı
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Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan grup, gökyüzünde Türk bayrakları açtı

TEKİRDAĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri Ganos Dağı etiklerinden uçuş yaparak gökyüzünde Türk bayrakları açtı.

Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan grup, gökyüzünde Türk bayrakları açtı
19.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:54

TEKİRDAĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri Ganos Dağı etiklerinden uçuş yaparak gökyüzünde Türk bayrakları açtı.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde valilikten özel izin alarak Uçmakdere Mahallesi'ndeki Ganos Dağı etiklerinden Marmara Denizi üzerine uçuş gerçekleştirdi. 10 paraşütçü, gökyüzünde Türk bayraklar açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Sanlı Fidan, 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutlamanın çok anlamlı olduğunu belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlanamadığını ifade edip, "Bu zor günlerde anlamlı bir kutlama yapmak istedik. Hem insanlara moral olsun, cesaret olsun diye Gençlik ve Spon Bakanlığımız  etkinlikler kapsamında uçuş yapmamızı istedi. Biz de bu güzel havada uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemize bu uçuşları hediye ediyoruz" dedi.

ÇORLU'DA BANDO KONSERİ

Çorlu ilçesinde ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce bando konseri verildi. Havuzlar Mahallesi'nde bulunan göçmen konutlarında bulunan alanda verilen konsere vatandaşlar ve çocukların ilgisi büyük oldu. Konseri izleyemeye gelen vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla çalınan eserlere eşlik etti. Konser daha sonra Nusretiye Mahallesi'nde sürdü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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