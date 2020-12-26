Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
26.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:38
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yaklaşık 1 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yaklaşık 1 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi, Çorlu ve Muratlı ilçelerinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, üç adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel