Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ-Malkara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobildeki M.B. M.Ç. ve S.Ö'nün FETÖ'ye üye olma suçundan devam eden yargılama dosyalarının bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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