Tekirdağ'da yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı ilçedeki 2 hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde üst düzey yöneticiliğini de yaptığı bildirilen S.Ö ve R.A gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel