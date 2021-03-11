Tekirdağ'da kar sevinci
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Tekirdağ'da kar sevinci

11.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:38

Tekirdağ'da kar sevinci Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Keşan ilçesinde arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.

Tekirdağ'da kar sevinci

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Keşan ilçesinde arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.

Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yola çıkan sürücüleri şaşırttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören vatandaşlar ise kar yağışı olduğuna inanamadı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı etkisini kaybettiği gözlendi. Öte yandan Malkara kuzeyinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.

Tekirdağ'da kar sevinci
Tekirdağ'da kar sevinci
Tekirdağ'da kar sevinci
Tekirdağ'da kar sevinci
Tekirdağ'da kar sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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