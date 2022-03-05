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Tekirdağ'da yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ'da yağ denetimi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağ stokçuluğuna karşı denetim gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağ stokçuluğuna karşı denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yağ stokçuluğuna karşı denetim yaptı. Süleymanpaşa Zabıt Müdürü Turgut Ünsal koordinesinde sahaya inen ekipler, marketlerde yağ stokçuluğuna karşı market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Kameraya takılan bazı denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ZAM SÖYLENTİLERİ YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde yağ raflarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, bazı rafların ise boşaltıldığı gözlendi. Süleymanpaşa Zabıta ekipleri yağ stokçuluğu karşı savaşa açarak, stokçuluk yapan marketler hakkında işlem yapılacağını belirtti.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ'da yağ denetimi

Tekirdağ'da yağ denetimi

Tekirdağ'da yağ denetimi

Tekirdağ'da yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Tekirdağ, Market, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Haberler

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