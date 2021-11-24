Tekirdağ'da yabancı üniversite öğrencileri Öğretmenler Günü'ne özel klip çekti - Haberler
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Tekirdağ'da yabancı üniversite öğrencileri Öğretmenler Günü'ne özel klip çekti

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da yabancı üniversite öğrencileri Öğretmenler Günü'ne özel klip çekti

Tekirdağ'da eğitim gören yabancı üniversite öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video klip hazırladı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da eğitim gören yabancı üniversite öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video klip hazırladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören, Balkanlar ve Orta Asya Türk Cumhuriyeti ülkelerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Çin, Japonya, Somali, Cezayir, Portekiz ve Tunus'tan öğrenciler, hazırladıkları klipte Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Merkez Müdürü öğretim görevlisi Dr. Uğur Özgür, AA muhabirine, başta şehit düşenler olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.

Yabancı öğrencilerin de bu anlamlı gün için video hazırladığını belirten Özgür, "Öğrencilerimiz hazırladıkları notlarla, toplumun şekillenmesinde çok önemli görevler üstlenen öğretmenlerin gününü kutladı. Bu anlamlı klibin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sosyal medyada yayımlanan klip ilgi gördü.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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