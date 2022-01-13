TEKİRDAĞ'DA YABAN HAYVANLARINA 750 KİLO YEM BIRAKILDI - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA YABAN HAYVANLARINA 750 KİLO YEM BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da kar yağışının ardından yüksek kesimler ve ormanlık alanlara yaban hayvanlarını korumak ve aç kalmalarını önlemek için 750 kilogram yem bırakıldı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da kar yağışının ardından yüksek kesimler ve ormanlık alanlara yaban hayvanlarını korumak ve aç kalmalarını önlemek için 750 kilogram yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve geceleri eksi 4 dereceye düşen hava sıcaklığından yaban hayvanlarının aç kalmalarını önlemek için yemleme çalışması başlattı. Malkara ilçesinin Yenidibek ve Allışı mahallelerini içine alan Deveciköy ve Yenidibek Devlet Avlakları'na 400 kilo pazar artığı ve 350 kilo karma yem, yaban hayvanlarının türlerine göre doğal ortamlarına bırakıldı. Yetkililer, yoğun kar yağışı olan bölgelerde av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

TEKİRDAĞ'DA YABAN HAYVANLARINA 750 KİLO YEM BIRAKILDI

TEKİRDAĞ'DA YABAN HAYVANLARINA 750 KİLO YEM BIRAKILDI

TEKİRDAĞ'DA YABAN HAYVANLARINA 750 KİLO YEM BIRAKILDI

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