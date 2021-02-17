Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
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Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

17.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:49
Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

TEKİRDAĞ'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması yapıldı.

TEKİRDAĞ'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması yapıldı. 

Yoğun kar yağışı, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dondurucu soğuk havada yaban hayvanları aç kaldı. Tekirdağ Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karların yoğun olduğu yüksek bölgelere giderek, yaban hayvanları için yemleme çalışmasında bulundu. Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için yonca, karma yem ve pazar artıklarından oluşan yaklaşık 1.5 ton yemi karların üzerine bıraktı.


Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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