Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tekirdağ'da karaca ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tekirdağ'da karaca ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Saray ilçesinde çalışma yapan ekipler, Karaca ve kanatlı yaban hayvanlarının doğal ortamda desteklenmesi ve kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğaya 200 kilogram arpa, buğday ve yonca balyası bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf