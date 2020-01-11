Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

11.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:16
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Av Koruma ve Kontrol ekiplerince kentin yüksek kesimlerinde belirlenen noktalara yaban hayvanları için saman ve besi yemleri bırakıldı.

Hava koşullarına bağlı olarak yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler