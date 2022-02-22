Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 9 bin 800 kilogram yem bırakıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 9 bin 800 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Malkara, Şarköy ve Saray ilçesinin yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için farklı noktalara bugüne kadar yaklaşık 9 bin 800 kilogram yem bırakıldı.

Ekipler, kış boyunca bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdürecek.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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