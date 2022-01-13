Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 750 kilogram yem bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara 750 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Malkara ilçesine bağlı Yenidibek ve Allışık mahallelerini içine alan Deveciköy ve Yenidibek devlet avlaklarına 400 kilogram pazar artığı ve 350 kilogram karma yem bırakan ekiplerin, bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.