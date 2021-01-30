Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
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Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı

30.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:52
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı

TEKİRDAĞ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karlı günlerde kentin yüksek kesimlerine 4,5 ton yem bıraktı.

TEKİRDAĞ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karlı günlerde kentin yüksek kesimlerine 4,5 ton yem bıraktı.

Tekirdağ DKMP Şubesi ekipleri, yaban hayatını destekleme kapsamında çalışmaları sürüyor. Kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle DKMP ekipleri tarafından kentin özellikle yoğun kar yağışının olduğu bölgelere besi yemi, yonca, pazar ve manav atığı ile yemleme çalışması yapıldı. Tekirdağ'ın ilçeleri dahil yaban hayatının olduğu birçok bölgeye 4,5 ton yem bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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