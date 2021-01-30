Yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
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Yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı

30.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:18

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 4,5 ton yem bırakıldı.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 4,5 ton yem bırakıldı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, Saray, Şarköy ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerine hayvanlar için 4,5 ton yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kış boyunca yem bırakılacağı bildirildi.

Yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tekirdağ Doğa Koruma

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