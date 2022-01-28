Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı - Haberler
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Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 2 ton yem bırakıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 2 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Malkara ilçesinde Elmalı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için farklı noktalara yaklaşık 2 ton yem bırakıldı.

Ekipler, kış boyunca bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdürecek.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Güncel, Haber

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