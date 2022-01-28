Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 2 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Malkara ilçesinde Elmalı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için farklı noktalara yaklaşık 2 ton yem bırakıldı.

Ekipler, kış boyunca bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdürecek.