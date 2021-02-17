Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı
17.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:44
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 1,5 ton yem bırakıldı.
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 1,5 ton yem bırakıldı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, ilçelerin yüksek kesimlerine yaban hayvanları için 1,5 ton yem bıraktı.
Doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca süreceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman