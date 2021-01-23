Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı
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Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı

23.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:12
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 1,5 ton yem bırakıldı.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 1,5 ton yem bırakıldı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bıraktı.

Doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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