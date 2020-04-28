Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara, karaca, yaban domuzu ve tilkinin görüntüleri yansıdı.

Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara, karaca, yaban domuzu ve tilkinin görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce kentte koruma ve kontrol çalışmaları, biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapan izleme çalışmaları sonucunda, yaban hayvanlarının popülasyonlarında artış gözlendi.

Karaca, tilki ve yaban domuzu, fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.

Kaynak: AA