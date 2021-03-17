Son dakika gündem: Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

17.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:10
Son dakika gündem: Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polisin, bir araçta ve yazlık villada yaptığı aramada 16 kilo 350 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polisin, bir araçta ve yazlık villada yaptığı aramada 16 kilo 350 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin lira ele geçirildi. Biri Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Bulgaristan vatandaşı M.M.S.'nin yurt dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığını tespit etti. M.M.S.'nin aracında yapılan aramada 1 kilogram skunk ele geçirildi.

YAZLIK VİLLADA UYUŞTURUCU

Gözaltına alınan M.M.S.'nin ifadesi doğrultusunda Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlık bir villaya da baskın düzenlendi. Villada kanepe altına gizlenmiş 15 kilo 350 gram skunk bulundu. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 33 bin lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

T.B. ve B.N. gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
Son dakika gündem: Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
Son dakika gündem: Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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