Tekirdağ'da Vietnam uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da Vietnam uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

07.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:06
Tekirdağ'da Vietnam uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl ekipleri, D-110 kara yolu Gözsüz köyü yol ayrımında yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, yol kenarında karşılaştıkları uyruklu 4'ü kadın 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Pasaportları bulunmadığı belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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