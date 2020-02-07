Tekirdağ'da Vietnam uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-110 kara yolu Gözsüz köyü yol ayrımında yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, yol kenarında karşılaştıkları Vietnam uyruklu 4'ü kadın 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Pasaportları bulunmadığı belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.